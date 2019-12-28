"Енисей" объявил о трансфере воспитанника "Спартака", использовав ролик из мексиканского сериала
"Енисей" необычным образом объявил о переходе защитника "Ротора" Ивана Хомухи.
В официальном Twitter красноярского клуба появился ролик из мексиканского телесериала "Никто, кроме тебя", в которой пресс-служба "Енисея" добавила фотографию и имя футболиста.
Пришло время собраться всей семьей перед телевизором, чтобы посмотреть очередную серию! pic.twitter.com/p2yu3Kr1ei— ФК «Енисей» (@FCEnisey) December 28, 2019
25-летний Хомуха является воспитанником "Спартака". За "Ротор" он выступал с 2019 года и провел за клуб 16 матчей. Также защитник играл за "СКА-Хабаровск". Сыграл 10 матчей за юношескую сборную России U19. Ориентировочная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.
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