"Енисей" объявил о трансфере воспитанника "Спартака", использовав ролик из мексиканского сериала

"Енисей" необычным образом объявил о переходе защитника "Ротора" Ивана Хомухи.

В официальном Twitter красноярского клуба появился ролик из мексиканского телесериала "Никто, кроме тебя", в которой пресс-служба "Енисея" добавила фотографию и имя футболиста.

Пришло время собраться всей семьей перед телевизором, чтобы посмотреть очередную серию! pic.twitter.com/p2yu3Kr1ei — ФК «Енисей» (@FCEnisey) December 28, 2019

25-летний Хомуха является воспитанником "Спартака". За "Ротор" он выступал с 2019 года и провел за клуб 16 матчей. Также защитник играл за "СКА-Хабаровск". Сыграл 10 матчей за юношескую сборную России U19. Ориентировочная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.

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