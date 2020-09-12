"Енисей" объявил о вспышке коронавируса в команде

Как минимум шесть футболистов "Енисея" оказались заражены коронавирусом.

По информации "Чемпионата", COVID-19 обнаружен у Виталия Пьянченко, Дмитрия Реброва, Константина Гарбуза, Евгения Песикова, Томаса Рукаса и Александра Алфёрова.

Пресс-служба красноярского клуба подтвердила, что в команде есть инфицированные, но конкретики пока не предоставила.

На 13 сентября у "Енисея" запланирован гостевой матч с "Шинником", который, по всей видимости, не состоится.

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