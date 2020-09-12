"Енисей" объявил о вспышке коронавируса в команде

Теги енисей красноярсккоронавирус

"Енисей" объявил о вспышке коронавируса в команде

Как минимум шесть футболистов "Енисея" оказались заражены коронавирусом.

По информации "Чемпионата", COVID-19 обнаружен у Виталия Пьянченко, Дмитрия Реброва, Константина Гарбуза, Евгения Песикова, Томаса Рукаса и Александра Алфёрова.

Пресс-служба красноярского клуба подтвердила, что в команде есть инфицированные, но конкретики пока не предоставила.

На 13 сентября у "Енисея" запланирован гостевой матч с "Шинником", который, по всей видимости, не состоится.

Не пропустите: Погба вылечился от коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины

КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов