"Енисей" объявил об уходе 10 футболистов

Теги енисей красноярскдмитрий аленичев

"Енисей" объявил об уходе 10 футболистов

Сегодня, 3 июня, стало известно, что "Енисей" покинуло 10 футболистов. Об этом красноярский клуб объявил на своем сайте. 

Таким образом команду покинули голкиперы Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, хавбеки Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, форварды Михаил Костюков и Александр Кутьин.

Вратарь Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов наоборот возвращаются в команду из аренды.

"Сборы стартуют 15 июня, к этому времени стоит задача сформировать коллектив. У руководства клуба есть список потенциальных новичков. Для начала необходимо утвердить кандидатуру главного тренера. Мы ждем решения учредителей клуба!", - сообщает "Енисей". 

Напомним, что по итогам минувшего сезона команда под руководством Дмитрия Аленичева заняла предпоследнее место и вылетела в ФНЛ. 

А еще:  Газинский получил травму в товарищеском матче сборной России| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Катар примет клубные чемпионаты мира в 2019 и 2020 году

Катар примет клубные чемпионаты мира в 2019 и 2020 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов