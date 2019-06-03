"Енисей" объявил об уходе 10 футболистов

Сегодня, 3 июня, стало известно, что "Енисей" покинуло 10 футболистов. Об этом красноярский клуб объявил на своем сайте.

Таким образом команду покинули голкиперы Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, хавбеки Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, форварды Михаил Костюков и Александр Кутьин.

Вратарь Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов наоборот возвращаются в команду из аренды.

"Сборы стартуют 15 июня, к этому времени стоит задача сформировать коллектив. У руководства клуба есть список потенциальных новичков. Для начала необходимо утвердить кандидатуру главного тренера. Мы ждем решения учредителей клуба!", - сообщает "Енисей".

Напомним, что по итогам минувшего сезона команда под руководством Дмитрия Аленичева заняла предпоследнее место и вылетела в ФНЛ.

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