"Енисей" объявил об уходе воспитанника "Спартака" Киреева

"Енисей" расстался с защитником Игоре Киреевым, передает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне футболист участвовал в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.

28-летний Киреев - воспитанник московского "Спартака", за который сыграл лишь 1 матч.

Ранее футболист выступал за "Мордовию", "Ростов", "Амкар", "Спартак-Нальчик" и "Авангард".

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