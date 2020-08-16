"Енисей" обыграл "Аланию" и вышел на второе место в ФНЛ

Теги енисей красноярскалания владикавказтомь

"Енисей" обыграл "Аланию" и вышел на второе место в ФНЛ

Завершились три матча 4-го тура Футбольной национальной лиги. "Енисей" обыграл "Аланию", "СКА-Хабаровск" победил "Волгарь", "Томь" и "Иртыш" разошлись миром.

"Енисей" Красноярск - "Алания" Владикавказ - 3:2 (1:1)
Голы: Ломакин, 10 - 1:0, Хадарцев, 15 - 1:1, Лескано, 69 - 2:1, Лескано, 87 - 3:1, Магомедов, 90 (с пенальти) - 3:2

"Томь" Томск - "Иртыш" Омск - 1:1 (1:1)
Голы: Рукас, 26 - 0:1, Долгов, 39 - 1:1

"СКА-Хабаровск" Хабаровск - "Волгарь" Астрахань - 1:0 (1:0)
Гол: Барков, 8 - 1:0

Положение лидеров: Оренбург - 9 (3), Енисей - 9, Велес - 7 (3), Балтика - 7 (3), Спартак-2 - 7 (3)...

Не пропустите: РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего игрока в Москве. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России

Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов