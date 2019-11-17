"Енисей" обыграл "Томь" в матче 24-го тура ФНЛ

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"Енисей" обыграл "Томь" в матче 24-го тура ФНЛ

"Енисей" обыграл "Томь" в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе хозяев голами отметились Артем Делькин, оформивший дубль, и Михаил Комков.

"Енсией" - "Томь" - 3:0 (0:0)

Голы: Делькин, 57 - 1:0, Делькин, 66 - 2:0, Комков, 68 - 3:0.

"Енисей": Опарин, Гасанов, Воробьев (Матвиенко, 85), Рожков (Клещенко, 70), Бугаев, Комков, Ломакин (Харитонов, 65), Ланин (Иванов, 59), Савичев, Семакин (Х.Лескано, 84), Делькин.

"Томь": Вавилин, Каленкович, Эдиев, Шурыгин (Леонов, 46), Лисинков, Запрягаев, Сакович, Андреев, Калинский, Сасин, Тлупов.

Предупреждения: Сакович, 2. Делькин, 33. Комков, 37. Шурыгин, 45+1. Лисинков, 64. Харитонов, 85. Х.Лескано, 90+3.

"Енисей" с 25 баллами занимает 13 место в турнирной таблице ФНЛ. "Томь", имея в активе, 36 очков, расположилась на 9 позиции.

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