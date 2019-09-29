"Енисей" одержал первую победу с июля, переиграв "Мордовию"

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"Енисей" одержал первую победу с июля, переиграв "Мордовию"

"Енисей" обыграл "Мордовию" в матче 15-го тура ФНЛ. Это первая победа красноярского клуба с июля 2019 года.

Победный гол забил Роман Бугаев на 94-й минуте.

Безвыигрышная серия "Енисея" в ФНЛ составила 13 матчей.

"Енисей" - "Мордовия" - 2:1 (1:1)

Голы: Делькин, 13 - 1:0, Поярков, 24 (пенальти) - 1:1, Бугаев, 90+4 - 2:1

С 11 баллами "Енисей" занимает 19 место в турнирной таблице ФНЛ.

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