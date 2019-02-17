"Енисей" одержал победу в товарищеском матче, "Ростов" сыграл вничью

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"Енисей" одержал победу в товарищеском матче, "Ростов" сыграл вничью

Представляем результаты товарищеских игр с участием "Ростова" и "Енисея".

"Ростов" - "Лиллестрем" 1:1

Голы: Солквист (аг), 29 - 1:0, Эдемарксбаккен, 66 - 1:1.

"Ростов": Песьяков, Скопинцев, Новосельцев, Сигурдссон, Хаджикадунич, Паршивлюк, Гацкан, Еременко, Зуев, Шомуродов, Ионов.


"Енисей" - "Силькеборг" 2:1

Голы "Енисея": Торбинский, 38 - 1:0, Соболев (пен), 91 - 2:1.

"Енисей": Нестеренко, Данченко, Кичин, Гаджибеков, Занев, Торбинский (Зотов, 71), Огуде, Сарр, Комков (Комолов, 71), Савичев, Саркисов (Соболев, 71).

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