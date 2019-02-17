"Енисей" одержал победу в товарищеском матче, "Ростов" сыграл вничью
Представляем результаты товарищеских игр с участием "Ростова" и "Енисея".
"Ростов" - "Лиллестрем" 1:1
Голы: Солквист (аг), 29 - 1:0, Эдемарксбаккен, 66 - 1:1.
"Ростов": Песьяков, Скопинцев, Новосельцев, Сигурдссон, Хаджикадунич, Паршивлюк, Гацкан, Еременко, Зуев, Шомуродов, Ионов.
"Енисей" - "Силькеборг" 2:1
Голы "Енисея": Торбинский, 38 - 1:0, Соболев (пен), 91 - 2:1.
"Енисей": Нестеренко, Данченко, Кичин, Гаджибеков, Занев, Торбинский (Зотов, 71), Огуде, Сарр, Комков (Комолов, 71), Савичев, Саркисов (Соболев, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10