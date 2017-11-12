"Енисей", "Оренбург" и "Крылья Советов" побеждают, "Балтика" забила шесть голов "Спартаку-2". ФНЛ, 23-й тур

Завершились матчи 23-го тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Лидер турнира "Енисей", а также его преследователи "Оренбург" и "Крылья Советов" добились очередных побед. Также стоит отметить крупное поражение "Спартака-2" от "Балтики".

"Луч-Энергия" – "Шинник" - 3:1 (0:1)

Голы: Безлихотнов, 18 - 0:1, Празновски, 62 - 1:1, Хлебородов, 86 - 2:1, Гелоян, 88 - 3:1

"Енисей" – "Тамбов" - 2:0 (1:0)

Голы: Камеш, 21 - 1:0, Камеш, 67 - 2:0

"Олимпиец" – "Волгарь" - 2:1 (0:1)

Голы: Газзаев, 35 - 0:1, Горбунов, 59 - 1:1, Гогберашвили, 89 - 2:1

"Авангард" – "Томь" - 3:3 (1:1)

Голы: Аппаев, 12 - 1:0, Макурин, 24 - 1:1, Соболев, 70 - 1:2, Гурфов, 77 - 2:2, Коробов, 89 - 3:2, Пульич, 90 - 3:3

"Крылья Советов" – "Химки" - 2:0 (1:0)

Голы: Корниленко, 21 - 1:0, Самодин, 69 - 2:0

"Ротор" – "Тюмень" - 1:2 (1:1)

Голы: Столбовой, 15 - 1:0, Чудин, 37 - 1:1, Карпов, 85 - 1:2

"Кубань" – "Динамо" СПб - 0:1 (0:1)

Гол: Кулишев, 8 - 0:1

"Балтика" – "Спартак-2" - 6:0 (3:0)

Голы: Скопинцев, 5 (с пенальти) - 1:0, Крючков, 20 - 2:0, Себаи, 24 - 3:0, Скопинцев, 55 - 4:0, Кобялко, 88 - 5:0, Шешуков, 90 (с пенальти) - 6:0

"Зенит-2" – "Оренбург" - 1:2 (1:1)

Голы: Богаев, 10 - 1:0, Ефремов, 24 - 1:1, Попович, 62 - 1:2

"Факел" – "Сибирь" - 0:1 (0:0)

Гол: Галыш, 81 - 0:1

Положение лидеров: Енисей - 52, Оренбург - 48, Крылья Советов - 47, Тамбов - 39, Динамо СПб - 38...

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