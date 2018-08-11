"Енисей" оригинально анонсировал матч с ЦСКА

"Енисей" оригинально анонсировал матч третьего тура чемпионата России против ЦСКА.

Видео: Юмористический анонс матча "Енисей" - ЦСКА

Напомним, что матч "Енисей" - ЦСКА состоится в Тюмени 11 августа в 16:30 мск.

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