"Енисей" оригинально анонсировал матч с ЦСКА

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"Енисей" оригинально анонсировал матч с ЦСКА

"Енисей" оригинально анонсировал матч третьего тура чемпионата России против ЦСКА.

Видео: Юмористический анонс матча "Енисей" - ЦСКА

Напомним, что матч "Енисей" - ЦСКА состоится в Тюмени 11 августа в 16:30 мск. 

Не пропустите: ЦСКА огласил заявку на матч с "Енисеем". | http://soccernews.ru

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