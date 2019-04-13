"Енисей" оригинально представил стартовый состав на матч с "Уфой"
Пресс-служба "Енисея" креативно подошла к публикации стартового состава команды на матч 23-го тура чемпионата России против "Уфы".
В твиттере красноярского клуба опубликовано фото, на котором вместо лиц футболистов были использованы изображения героев сериала "Игра престолов".
Наш состав на битву с "Уфой"! #ЕнисейУфа pic.twitter.com/v6jAQIR644— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 13 апреля 2019 г.
Матч стартовал в 11:30 по московскому времени.
Не пропустите: "Крылья Советов" с минимальным счетом обыграли "Рубин". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Енисей" оригинально представил стартовый состав на матч с "Уфой"
-
"Уэска" - "Барселона": видеотрансляция матча между первой и последней командами Примеры
-
"Ювентус" может расстаться с Дибалой ради покупки "нового Роналду"
-
В чемпионате Франции матч прерывался из-за расизма
-
Капелло назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов
-
1
Вальверде объяснил, почему Месси не сыграет с "Уэской"
-
СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А
-
Бускетс назвал игроков, которые могут заменить его в "Барселоне" и сборной Испании
-
Зума не хочет возвращаться в "Челси"
-
Сон Хын Мин оригинально прорекламировал корейское мороженое
-
Блохин рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"
-
Главные новости дня: 12 апреля
-
Сигурдссон: "С каждым днем я люблю Москву все больше"
-
4
Лапорт: "Не хочу проявить неуважение, но болельщикам "Барселоны" приятно, когда фанатам "Реала" плохо"
-
Мане стал лучшим игроком АПЛ в марте
-
Сразу пять топ-игроков "Ювентуса" пропустят матч со СПАЛом
-
Селихов показал прооперированный палец
-
"Ньюкасл" переиграл "Лестер" в матче 34-го тура АПЛ
-
4
Мать Ромелу Лукаку была в восторге от встречи с Месси
-
"Нант" переиграл "Лион" в матче 32-го тура Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Рубин
|23
|30
|9
|Ахмат
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|22
|26
|13
|Динамо Москва
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12