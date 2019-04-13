"Енисей" оригинально представил стартовый состав на матч с "Уфой"

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"Енисей" оригинально представил стартовый состав на матч с "Уфой"

Пресс-служба "Енисея" креативно подошла к публикации стартового состава команды на матч 23-го тура чемпионата России против "Уфы".

В твиттере красноярского клуба опубликовано фото, на котором вместо лиц футболистов были использованы изображения героев сериала "Игра престолов".

Матч стартовал в 11:30 по московскому времени.

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