"Енисей" остался без формы и бутс перед матчем с "Крыльями Советов"
Сегодня, 8 марта, "Енисей" прибыл в Самару на матч 19-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". После прилета игрокам не выдали багаж. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Аэрофлот" не довез вещи футболистов по нужному маршруту. В чемоданах игроков находилась форма и бутсы в которых они должны выступать завтра.
Игра "Крылья Советов" - "Енисей" пройдет на "Самара Арене". Начало - в 14:00 (мск).
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