"Енисей" остался без формы и бутс перед матчем с "Крыльями Советов"

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"Енисей" остался без формы и бутс перед матчем с "Крыльями Советов"

Сегодня, 8 марта, "Енисей" прибыл в Самару на матч 19-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов". После прилета игрокам не выдали багаж. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Аэрофлот" не довез вещи футболистов по нужному маршруту. В чемоданах игроков находилась форма и бутсы в которых они должны выступать завтра.

Игра "Крылья Советов" - "Енисей" пройдет на "Самара Арене". Начало - в 14:00 (мск).

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