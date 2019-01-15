"Енисей" отправился на сбор в Турцию

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"Енисей" отправился на сбор в Турцию

"Енисей" отправился на первый тренировочный сбор в этом году, который пройдет в Турции с 15 января по 21 февраля.

В поездку вылетело 27 игроков: 

Вратари: Юрий Нестеренко, Михаил Филиппов, Давид Юрченко.

Защитники: Валерий Кичин, Дмитрий Ятченко, Алексей Грицаенко, Шамиль Гасанов, Петар Занев, Али Гаджибеков, Глеб Захаров, Валерий Ганус.

Полузащитники: Павел Комолов, Дмитрий Торбинский, Александр Зотов, Фегор Огуде, Александр Харитонов, Михаил Комков, Максим Семакин, Азим Фатуллаев, Павел Рожков, Энис Гавазай, Егор Иванов.

Нападающие: Дарко Бодул, Артур Саркисов, Александр Кутьин, Михаил Костюков, Максим Руднев.

В сбора "Енисей" сыграет с вице-чемпионом Азербайджана "Габалы" и румынской командой "Вииторул".

Не пропустите:"Анжи" опубликовал список футболистов на первый сбор| http://soccernews.ru

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