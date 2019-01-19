"Енисей" перехватил трансферную цель "Зенита"

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"Енисей" перехватил трансферную цель "Зенита"

"Енисей" в своём официальном твиттере объявил о переходе правого защитника Дмитрия Тихого.

26-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с красноярским клубом контракт до лета 2020 года.

В борьбе за Тихого "Енисей" неожиданно опередил питерский "Зенит", который строил серьёзные планы касательно этого футболиста.

Последним клубом Дмитрия была "Томь", с которой он расторг соглашение из-за долгов по зарплате.

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