"Енисей" подготовил подарок "Спартаку" на день рождения клуба
"Енисей" намерен вручить подарок "Спартаку", который 20 апреля будет праздновать день рождения клуба. 21 апреля команды сыграют между собой в рамках чемпионата России.
"У "Спартака" 20 апреля день рождения. На следующий день у нас с ними матч. Мы придумали что подарить "Спартаку", а вот кому вручить? Ошибка – сам день рождения 18-го, а празднование 20-го апреля. Подарок мы все равно привезем! - сообщается в Твиттере "Енисея".
Ошибка — сам день рождения 18-го, а празднование 20-го апреля: https://t.co/7fWVy15vac— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 16 апреля 2019 г.
Подарок мы все равно привезем! https://t.co/Z3FeJqbIPi
Матч "Спартак" - "Енисей" пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена". После 23 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. "Енисей" находится на последней, 16 позиции, имея в активе 13 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13