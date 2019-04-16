"Енисей" подготовил подарок "Спартаку" на день рождения клуба



"Енисей" намерен вручить подарок "Спартаку", который 20 апреля будет праздновать день рождения клуба. 21 апреля команды сыграют между собой в рамках чемпионата России.

"У "Спартака" 20 апреля день рождения. На следующий день у нас с ними матч. Мы придумали что подарить "Спартаку", а вот кому вручить? Ошибка – сам день рождения 18-го, а празднование 20-го апреля. Подарок мы все равно привезем! - сообщается в Твиттере "Енисея".

Ошибка — сам день рождения 18-го, а празднование 20-го апреля: https://t.co/7fWVy15vac



Подарок мы все равно привезем! https://t.co/Z3FeJqbIPi — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 16 апреля 2019 г.

Матч "Спартак" - "Енисей" пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена". После 23 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. "Енисей" находится на последней, 16 позиции, имея в активе 13 очков.

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