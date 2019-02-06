"Енисей" подписал игрока, который обвиняется в изнасиловании
"Енисей" на своём официальном сайте объявил о переходе сенегальского полузащитника Бабакара Сарра.
Детали контракта 27-летнего футболиста, который являлся свободным агентом, с красноярским клубом пока неизвестны.
Стоит отметить, что последним местом работы хавбека был норвежский "Мольде". 18 января стороны расторгли соглашение.
Примечательно, что в Норвегии Сарр обвиняется в изнасиловании. Ранее его уже дважды обвиняли в подобных правонарушениях, но оба раза из-за недостатка улик обвинение было снято.
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