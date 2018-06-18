"Енисей" подписал опытного вратаря

Теги енисей красноярсктоснодавид юрченко

"Енисей" подписал опытного вратаря

"Енисей" в своём официальном твиттере объявил о подписании бывшего вратаря "Тосно" Давида Юрченко.

Детали контракта 32-летнего стража ворот с красноярским клубом пока неизвестны.

Юрченко являлся свободным агентом, поэтому достался "Енисею" бесплатно.

Не пропустите: Жемалетдинов возвращается в "Локомотив". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов