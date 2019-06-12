"Енисей" подшутил над спящим Уткиным

Красноярский "Енисей" в шутку сообщил о подписании контракта с комментатором Василием Уткиным.

"Работа на трансферном рынке идет полным ходом. Подписали нападающего, пока он спал", - сообщила пресс-служба "Енисея" в твиттере, прикрепив фотографию спящего Уткина с футболкой красноярского клуба.

Работа на трансферном рынке идет полным ходом. Подписали нападающего, пока он спал. pic.twitter.com/dFVlrbQzRG — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 12 июня 2019 г.

Напомним, что в минувшем сезоне "Енисей" финишировал на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, и вылетел в ФНЛ.

Не пропустите: Уткин раскритиковал Денисова, который решил завершить карьеру. | http://soccernews.ru