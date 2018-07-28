"Енисей" потроллил Дзюбу

"Енисей" в преддверии матча с "Зенитом" потроллил форварда соперника Артёма Дзюбу.

29-летний футболист после приёма у президента России Владимира Путина в эфире одного из телеканалов сказал следующее: "У меня вылет в 22:00. Прилечу в Красноярск поздно ночью, но такие мероприятия важны. Думаю, что успею подготовиться к игре".

Однако матч "Енисей" - "Зенит" состоится не в Красноярске, а в Тюмени, в связи с чем сибирский клуб не упустил возможности "подколоть" Дзюбу.

"Друзья, позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч "Енисей" - "Зенит" в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!" - говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере "Енисея".

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