"Енисей" представил необычную форму на свой первый сезон в РФПЛ

"Енисей"​ представил форму на следующий сезон.

Дизайн комплекта довольно странный и точно никогда не использовался в высшем дивизионе.

Напомним, что "Енисей" по итогам сезона в ФНЛ и стыковых матчей с "Анжи" впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу. | http://soccernews.ru