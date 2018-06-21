"Енисей" представил необычную форму на свой первый сезон в РФПЛ

Теги енисей красноярск

"Енисей" представил необычную форму на свой первый сезон в РФПЛ"Енисей"​ представил форму на следующий сезон.

Дизайн комплекта довольно странный и точно никогда не использовался в высшем дивизионе.

Напомним, что "Енисей" по итогам сезона в ФНЛ и стыковых матчей с "Анжи" впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу. | http://soccernews.ru

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