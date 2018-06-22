"Енисей" представил реальную форму на новый сезон
Красноярский "Енисей" провел презентацию форму на сезон-2018/19, сообщает официальный аккаунт клуба ВКонтакте.
Домашняя форма изготовлена в красном цвете, гостевая - в в синем. В форме использована технология Dri-FIT, которая использует вентиляционные зоны, чтобы оставлять ее сухой во время матча.
Экипировка изготовлена компанией Nike.
Стоит отметить, что предыдущая форма со львами и видами Красноярска была шуткой.
Не пропустите: "Енисей" представил необычную форму на свой первый сезон в РФПЛ. | http://soccernews.ru
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