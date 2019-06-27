"Енисей" презентовал новую форму вирусным видео

Красноярский "Енисей" креативно подошёл к презентации формы на сезон 2019/20.

В официальном твиттере клуба опубликовано вирусное видео с участием супергероев, которые надевают экипировку "львов".

2019 год. ФК «Енисей» вылетел из Российской Премьер-Лиги, в результате чего случился межгалактический взрыв, и вселенные смешались.



Для того, чтобы исправить ситуацию, и вернуть всё на свои места, супергерои со всех миров объединились. pic.twitter.com/gvA2kcOqAP — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 27 июня 2019 г.

Напомним, что в прошлом сезоне "Енисей" занял последнее место в РПЛ и вылетел в низший дивизион.

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