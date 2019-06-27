"Енисей" презентовал новую форму вирусным видео

Теги енисей красноярск

"Енисей" презентовал новую форму вирусным видео

Красноярский "Енисей" креативно подошёл к презентации формы на сезон 2019/20.

В официальном твиттере клуба опубликовано вирусное видео с участием супергероев, которые надевают экипировку "львов".

Напомним, что в прошлом сезоне "Енисей" занял последнее место в РПЛ и вылетел в низший дивизион.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2011-2015). | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Ковачича

"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Ковачича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов