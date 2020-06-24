"Енисей" приобрел двух защитников

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"Енисей" приобрел двух защитников

"Енисей" объявил о подписании защитников Валерия Цховребова и Артема Абрамова. Об этом сообщает официальная группа клуба Вконтакте.

Контракты обоих футболистов рассчитаны до 2023 года.

31-летний Цховребова выступал за такие клубы как "Алания" (Владикавказ), "Таганрог", "Рязань", "Сибирь" (Новосибирск) и "Шинник".

29-летний Абрамов два прошлых сезона играл за "Нижний Новгород".

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