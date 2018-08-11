"Енисей" раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

"Енисей" обратил внимание на судейство в игре с ЦСКА (1:1).

"Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ!" - было написано в сообщении пресс-службы клуба в твиттере.

Отметим, что позже сообщение было удалено.

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