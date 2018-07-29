"Енисей" сделал оригинальный подарок Дзюбе



"Енисей" преподнес необычный подарок нападающему "Зенита" Артему Дзюбе после матча 1-го тура чемпионата России.

"Артем Дзюба – первый футболист, который забил "Енисею" в РПЛ. Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе!" - говорится в твиттере "Енисея".

Артем Дзюба – первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ.



Сегодня он получил сибирский подарок от клуба – иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе! pic.twitter.com/HXNLXQ0fgs — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 29 июля 2018 г.

Напомним, что в этой встрече "Зенит" победил со счетом 2:0.

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