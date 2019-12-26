"Енисей" уволил Газзаева

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"Енисей" уволил Газзаева

Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев объявил о своём уходе с занимаемого поста.

"Да, информация о моём увольнении - правда. Пока ещё ничего не подписали, вчера просто это обговорили. Всё прошло без конфликтов, с генеральным директором нормально пообщались. Дальнейшие планы? Пока был при работе, естественно, даже не думал о вариантах. Сейчас, наверное, увидят, что человек свободен, кому-то, может, буду необходим. Никаких обид нет. Один болельщик даже позвонил мне, я сказал, что благодарю всех болельщиков, а причины увольнения обсуждать не надо. Руководством принято такое решение", - сказал 59-летний специалист.

Газзаев возглавлял "Енисей" с августа 2019 года.

По итогам 25 туров красноярская команда занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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