"Енисей" вдесятером ушёл от поражения в матче с "Рубином"

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"Енисей" вдесятером ушёл от поражения в матче с "Рубином"

В рамках 21-го тура РПЛ "Рубин" в гостях не сумел обыграть последнюю команду чемпионата - "Енисей".

На гол хавбека казанцев Хорена Байрамяна точным выстрелом ответил Али Гаджибеков

Стоит отметить, что красноярская команда ушла от поражения в этом матче вдесятером - красную карточку получил Фегор Огуде.

"Енисей" – "Рубин" - 1:1

Голы: Байрамян, 59 - 0:1, Гаджибеков, 72 - 1:1.

"Енисей": Нестеренко, Ятченко (Савичев, 71), Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Торбинский (Зотов, 46), Данченко, Саркисов (Кутьин, 90), Соболев.

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Устинов (Степанов, 69), Сорокин, Камболов, Коновалов, Байрамян, Башкиров, Подберезкин (Могилевец, 75), Уремович, Сагитов (Бухаров, 60).

Удаление: Огуде (43).

Благодаря этому результату и "Рубин", и "Енисей" остались на своих позициях в турнирной таблице первенства - на 8-й и 16-й соответственно.

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