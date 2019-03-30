"Енисей" вдесятером ушёл от поражения в матче с "Рубином"
В рамках 21-го тура РПЛ "Рубин" в гостях не сумел обыграть последнюю команду чемпионата - "Енисей".
На гол хавбека казанцев Хорена Байрамяна точным выстрелом ответил Али Гаджибеков.
Стоит отметить, что красноярская команда ушла от поражения в этом матче вдесятером - красную карточку получил Фегор Огуде.
"Енисей" – "Рубин" - 1:1
Голы: Байрамян, 59 - 0:1, Гаджибеков, 72 - 1:1.
"Енисей": Нестеренко, Ятченко (Савичев, 71), Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Торбинский (Зотов, 46), Данченко, Саркисов (Кутьин, 90), Соболев.
"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Устинов (Степанов, 69), Сорокин, Камболов, Коновалов, Байрамян, Башкиров, Подберезкин (Могилевец, 75), Уремович, Сагитов (Бухаров, 60).
Удаление: Огуде (43).
Благодаря этому результату и "Рубин", и "Енисей" остались на своих позициях в турнирной таблице первенства - на 8-й и 16-й соответственно.
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