"Енисей" вырвал победу над "Оренбургом". Красноярцы выиграли впервые с ноября

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"Енисей" вырвал победу над "Оренбургом". Красноярцы выиграли впервые с ноября

В рамках 25-го тура чемпионата России "Енисей" на своём поле одолел "Оренбург".

Красноярцы выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Александра Соболева и Александра Кутьина. В составе оренбуржцев отличился Джордже Деспотович.

Стоит отметить, что "львы" одержали победу в РПЛ впервые с 24 ноября.

"Енисей" – "Оренбург" - 2:1

Голы: Соболев, 36 (пенальти) - 1:0, Деспотович, 80 - 1:1, Кутьин, 90 - 2:1.

"Енисей": Нестеренко, Данченко, Гаджибеков, Кичин, Сарр, Зотов (Кутьин, 84), Торбинский (Семакин, 78), Комков, Комолов (Хубулов, 46), Огуде, Соболев.

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Ойеволе (Козлов, 72), Козлов, Сутормин, Попович, Чиркин, Мишкич, Деспотович, Галаджан (Малых, 56), Чуканов.

Удаление: Чиркин (64).

Этот результат никак не повлиял на положение команд в турнирной таблице: "Енисей" остался на 16-м месте, а "Оренбург" - на 6-м.

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