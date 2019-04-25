"Енисей" вырвал победу над "Оренбургом". Красноярцы выиграли впервые с ноября
В рамках 25-го тура чемпионата России "Енисей" на своём поле одолел "Оренбург".
Красноярцы выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Александра Соболева и Александра Кутьина. В составе оренбуржцев отличился Джордже Деспотович.
Стоит отметить, что "львы" одержали победу в РПЛ впервые с 24 ноября.
"Енисей" – "Оренбург" - 2:1
Голы: Соболев, 36 (пенальти) - 1:0, Деспотович, 80 - 1:1, Кутьин, 90 - 2:1.
"Енисей": Нестеренко, Данченко, Гаджибеков, Кичин, Сарр, Зотов (Кутьин, 84), Торбинский (Семакин, 78), Комков, Комолов (Хубулов, 46), Огуде, Соболев.
"Оренбург": Довбня, Сиваков, Ойеволе (Козлов, 72), Козлов, Сутормин, Попович, Чиркин, Мишкич, Деспотович, Галаджан (Малых, 56), Чуканов.
Удаление: Чиркин (64).
Этот результат никак не повлиял на положение команд в турнирной таблице: "Енисей" остался на 16-м месте, а "Оренбург" - на 6-м.
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