"Енисей" вышел в РФПЛ

"Енисей" приехал в Махачкалу с комфортным преимуществом, только чудо могло помочь "Анжи" отыграть три гола у красноярского клуба, тем более, что у хозяев были проблемы с вратарем. Сугробов пропустил три гола в Красноярске, не лучше он сыграл и во втором матче.

Холодным душем для "Анжи" стали два гола соперника в дебюте матча: сначала Кутьин вывел Обрадовича один на один, а тот не оставил шансов Сугробову, а через две минуты вратарь снова вынул мяч из сетки собственных ворот после выстрела Семакина в левый угол. Интрига умерла, "Анжи" нужно было забивать сразу шесть голов, оставалось лишь не ударить в грязь лицом. С этой задачей хозяева справились, подарив на последок своим фанатам настоящий футбольный триллер с большим количеством голов.

Лескано должен был отыгрывать один мяч в середине тайма, но не реализовал выход на вратаря, пробив мимо ворот, однако еще до перерыва "Анжи" отквитал гол. После навеса Маркелова Поку точно пробил головой.

В начале второго тайма "Енисей" должен был забивать третий гол, но Обрадович и Рожков не разобрались в ситуации, выйдя вдвоем на одного защитника. "Анжи" долгое время запрягал, а затем провел ударные две минуты, не только сравняв счет, но и выйдя вперед. Калмыков на 73 минуте откликнулся на навес Данченко и спокойно отправил мяч в сетку. Затем свое имя на табло зажег Полуяхтов, точно пробивший в правый угол после суматохи в штрафной "Енисея".

Оставалось 15 минут, за это время нужно было забивать три мяча, однако камбека не случилось, Самарджич сбил Саркисова в собственной штрафной, а Сердеров забил с пенальти. Последнее слово все же осталось за игроками "Анжи". Полуяхтов с дальней дистанции отправил мяч в "девятку" ворот "Енисея", но этот гол не испортил настроение красноярцам, они впервые вышли в РФПЛ.

"Анжи" – "Енисей" 4:3

Голы: Обрадович , 15 – 0:1; Семакин, 17 – 0:2; Поку, 45 – 1:2; Калмыков, 73 – 2:2; Полуяхтов, 75 – 3:2; Сердеров с пенальти, 84 – 3:3; Полуяхтов, 90 – 4:3

"Анжи": Сугробов, Полуяхтов, Самарджич, Армаш (Калмыков, 54), Данченко, Антон, Тетрашвили, Бакаев, Поку (Будковский, 77), Лескано, Маркелов (Глебов, 70).

"Енисей": Филиппов, Иванов (Рожков, 43), Жиров, Кичин, Фатуллаев, Камеш, Семакин, Чичерин, Гасанов, Кутьин (Саркисов, 52), Обрадович (Сердеров, 64)

Вячеслав Горбачев

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