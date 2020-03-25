"Енисей" завтра проведет тренировку, несмотря на запрет
В четверг, 26 марта, "Енисей" проведет тренировку, несмотря на запрет властей на работу спортивных объектов Красноярской области.
"Тренировки никто не отменял. Те игроки, которые не смогут явиться в расположение клуба 26 марта в 15:00 (мск), пусть не переживают. Придете на следующую тренировку.
Завтра также будет решаться вопрос о продлении отпуска или о продолжении тренировок", - заявил глава отдела кадровой работы "Енисея" Серго Гамбарян.
Напомним, что розыгрыш РПЛ был приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса.
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