"Енисей" - "Зенит" - 0:2 (обзор)

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"Енисей" - "Зенит" - 0:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча РПЛ между "Енисеем" и "Зенитом".

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 Динамо Москва 1 1
8 ЦСКА Москва 0 0
9 Крылья Советов 0 0
10 Локомотив Москва 0 0
11 Уфа 0 0
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
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