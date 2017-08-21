Энни Килнер - модель и подруга Кайла Уокера

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Энни Килнер - модель и подруга Кайла УокераБолельщики "Манчестер Сити" могут быть довольны не только тем, что заполучили качественного защитника в лице Кайла Уокера, но и тем, что отныне на домашних играх "горожан" на "Этихаде" будет на одну привлекательную красотку больше, ведь вместе с 27-летним беком на северо-запад Англии перебралась и его подруга Энни Килнер. Именно девушка бывшего игрока "Тоттенхэма", работающая в модельной сфере, что, впрочем, не помешало ей подарить своему избраннику сына, становится очередной героиней нашей постоянной рубрики.

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