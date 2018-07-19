Энрике хочет позвать в сборную Испании французского защитника

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Энрике хочет позвать в сборную Испании французского защитника
Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике хочет видеть в составе команды французского защитника "Манчестер Сити" Эмерика Лапорта, сообщает Mundodeportivo.

По сведениям издания, футболист может сменить футбольное гражданство, так как пока что не сыграл ни одного официального матча за основную сборную Франции.

Лапорт ранее провел 19 матчей за французскую молодежную сборную Франции и забил 1 гол. В 2016 году он вызывался в главную команду на матчи отбора ЧМ-2018 с Болгарией и Голландией, но на поле так и не вышел.

Напомним, что 24-летний Лапорт перешел в "Манчестер Сити" прошлой зимой и провел за клуб 13 матчей.

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