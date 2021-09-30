Энрике исключил свое возвращение "Барселону"

Фото: инстаграм Энрике/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике однозначно ответил на вопрос о возможном возвращении на пост тренера "Барселоны" в ближайшее время.

"Я не уверен, что у Жоана Лапорты (президент "Барселоны") вообще есть мой номер.

Я никуда не ухожу из сборной Испании. У меня контракт, меня хотели видеть здесь, и я уважаю это", – сказал Энрике.

Напомним, что Энрике возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 годы.

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