Энрике может покинуть сборной Испании после ЧМ-2022. Названы два кандидата на замену
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может покинуть свой пост после чемпионата мира 2022 года, сообщает Marca.
По сведениям источника, испанская федерация футбола пока не предложила специалисту продлить контракт, который действует до конца 2022 года. В качестве кандидатов на замену Энрике рассматриваются Марселино Тораль ("Атлетик") и Эрнесто Вальверде (безработный).
Что касается Энрике, то он может вернуться в клубный футбол. Наибольших успехов он добился с "Барселоной", с которой в 2015 году сделал требл, выиграв чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.
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|Гранада
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|Бетис
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|Осасуна
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|Мальорка
|20
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