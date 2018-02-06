Энрике может возглавить "Челси" уже сегодня

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Энрике может возглавить "Челси" уже сегодня

"Челси" может уже сегодня отправить в отставку главного тренера Антонио Конте, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, руководство лондонского клуба крайне недовольно выступлением команды. В последних двух поединках "аристократы" потерпели два крупных поражения от "Борнмута" (0:3) и "Уотфорда" (1:4).

Если Конте будет уволен, то вместо него на пост наставника клуба будет назначен экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике.

Не пропустите: Конте прокомментировал поражение от "Уотфорда". | http://soccernews.ru

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