Энрике может вызвать в сборную Испании бразильского защитника

Теги валенсиягабриэль паулистаиспаниялуис энрике

Энрике может вызвать в сборную Испании бразильского защитника

В сборной Испании может появиться ещё один легионер, об этом рассказал главный тренер национальной команды Луис Энрике.

"Я знаю всех игроков, которых можно вызвать в сборную, и Габриэль Паулиста сейчас проходит процедуру, которая позволит ему попасть в этот список", - цитирует Энрике Marca.

Ожидается, что в январе защитник "Валенсии" получит испанский паспорт.

29-летний Паулиста является этническим бразильцем. За "летучих мышей" он выступает с лета 2017 года.

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