Энрике назвал четыре клуба, которые он мог бы возглавить следующим летом

Теги луис энрикечелситоттенхэмпсжбавария мюнхен

Энрике назвал четыре клуба, которые он мог бы возглавить следующим летом

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике назвал четыре клуба, которые он мог бы возглавить летом 2018 года.

Как сообщает Sport.es, 47-летний специалист заинтересован в работе с "Челси", "Тоттенхэмом", ПСЖ и "Баварией".

По мнению Энрике, эти клубы имеют амбиции бороться за трофеи, а города, в которых они расположены, хорошо подойдут его семье.

Не пропустите: Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров. | http://soccernews.ru

комментарии
Владислав

У ПСЖ могут появиться яйца

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов