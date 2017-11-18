Энрике назвал четыре клуба, которые он мог бы возглавить следующим летом

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике назвал четыре клуба, которые он мог бы возглавить летом 2018 года.

Как сообщает Sport.es, 47-летний специалист заинтересован в работе с "Челси", "Тоттенхэмом", ПСЖ и "Баварией".

По мнению Энрике, эти клубы имеют амбиции бороться за трофеи, а города, в которых они расположены, хорошо подойдут его семье.

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