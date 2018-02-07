Энрике не будет возглавлять "Челси" по ходу сезона
Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике не собирается возглавлять "Челси" по ходу текущего сезона.
По словам наставника, он не будет прерывать свой отпуск.
Ранее в СМИ сообщалось, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович принял решение уволить главного тренера синих Антонио Конте в ближайшее время.
Луис Энрике же согласен к переезду в английскую столицу, но только с нового сезона.
Читайте: Луис Энрике озвучил свое первое трансферное требование "Челси" | http://soccernews.ru
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