Энрике не хочет видеть Морено в своём штабе после возвращения в сборную Испании

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Энрике не хочет видеть Морено в своём штабе после возвращения в сборную Испании

Льюис Лайнс, биографист бывшего наставника сборной Испании Луиса Энрике, заявил, что Роберт Морено не будет работать в тренерском штабе национальной команды после возвращения на пост 49-летнего специалиста.

"Реальность такова, что Роберт Морено не будет помощником Луиса Энрике. Луис лично сказал главе федерации Рубиалесу, что не хочет видеть Роберта в штабе. Нет ни единой причины, которая могла бы оправдать его решение.

Они работали с 2008 года, Морено всегда его поддерживал. Роберт - важная часть всех побед "Барселоны". Мне бы хотелось думать, что это не приступ эгоизма из-за того, что ноунейм добился прекрасных результатов", - цитирует Лайнса Marca.

Напомним, что Морено сменил Энрике у руля "Фурии Рохи" в марте этого года, когда Луис временно прекратил исполнять свои обязанности из-за болезни дочери.

Под руководством 42-летнего специалиста испанцы одержали 7 побед в 9 матчах и квалифицировались на Евро-2020.

Не пропустите: СМИ: Морено покинул пост главного тренера сборной Испании. | http://soccernews.ru
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