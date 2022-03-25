Энрике не собирается уходить из сборной Испании

Фото твиттер SPORF

Наставник сборной Испании Луис Энрике, вероятно, продолжит тренировать команду и после ЧМ-2022.

Sport.es опроверг вчерашнюю информацию, что 51-летний специалист не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца года.

По данным источника, Королевская испанская футбольная федерация довольна работой тренера, а он сам рад возможности возглавлять "Фурию Роху".

Энрике, скорее всего, останется в испанской сборной до Евро-2024, после чего вернётся в клубный футбол.

Не пропустите: Уругвай и Эквадор пробились на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru