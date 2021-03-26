Энрике прокомментировал потерю очков Испанией в матче с Грецией

Фото твиттер сборной Испании

Наставник сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями о результате игры 1-го тура квалификации ЧМ-2022 против Греции.

Напомним, что "Фурия Роха" дома не сумела победить - ничья 1:1.

"Я доволен тем, как играла моя команда. Мы выдали качественный матч в плане физической подготовки. По-моему, соперник всего раз за первый тайм приблизился к нашим воротам. Жаль, что такие матчи не удаётся довести до победы", - сказал Энрике на пресс-конференции.

Во 2-м туре отбора испанцы встретятся с Грузией, а греки проведут товарищеский поединок с Гондурасом.

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