Энрике рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020 в случае вылета Испании
Фото твиттер SPORF
Наставник сборной Испании Луис Энрике признался, что может поддержать Италию в финальном матче Евро-2020.
Напомним, что сегодня "Фурия Роха" и "Скуадра Адзурра" сыграют в 1/2 финала континентального первенства, начало - в 22:00 мск.
"Если мы победим, это будет прекрасно. Но если это сделает Италия, сделает заслуженно, то я буду болеть за Италию в финале", - цитирует Энрике Football Italia.
В другом полуфинале Чемпионата Европы сразятся сборные Англии и Дании.
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