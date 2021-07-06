Энрике рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020 в случае вылета Испании

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Наставник сборной Испании Луис Энрике признался, что может поддержать Италию в финальном матче Евро-2020.

Напомним, что сегодня "Фурия Роха" и "Скуадра Адзурра" сыграют в 1/2 финала континентального первенства, начало - в 22:00 мск.

"Если мы победим, это будет прекрасно. Но если это сделает Италия, сделает заслуженно, то я буду болеть за Италию в финале", - цитирует Энрике Football Italia.

В другом полуфинале Чемпионата Европы сразятся сборные Англии и Дании.

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