Энрике: "Удача была не на нашей стороне"

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Энрике: "Удача была не на нашей стороне"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после поражения от Англии в матче третьего тура группового этапа Лиги Наций.

"Будем откровенны, это был не самый лучший наш матч. Сожалею, что мы не смогли сыграть в другой футбол перед своими болельщиками. Начало игры дорого нам стоило - мы допустили ошибки, а соперник забил голы, что облегчило их задачу. Впрочем, я вижу позитив по итогам второго тайма. Мы действовали динамичнее, заперли соперника на их половине поля, мы могли перевернуть игру, но удача была не на нашей стороне" - сказал Энрике.

Напомним, что Испания на своём поле уступила Англии со счётом 2:3. С отчётом о матче Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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