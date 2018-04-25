Энрике выдвинул "Арсеналу" требования по зарплате

"Арсенал" ведёт переговоры с бывшим главным тренером "Барселоны" Луисом Энрике, сообщает The Metro.

По сведениям издания, обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, однако пока не получается договориться о финансовой составляющей сделки.

Энрике сообщил "Арсеналу", что хочет зарабатывать 17 миллионов евро в год, а "канониры" не готовы платить испанцу такие деньги.

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