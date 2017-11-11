Эпическая симуляция от Хамеса Родригеса

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Эпическая симуляция от Хамеса Родригеса

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес во время товарищеского матча против национальной команды Южной Кореи исполнил эпическую симуляцию.

В одном из эпизодов хавбек "Баварии" сымитировал удар по лицу. Однако, как он это сделал, заслуживает отдельного внимания!

Видео: Эпическая симуляция от Хамеса Родригеса

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