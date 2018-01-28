Эпический промах Коноплянки в матче Бундеслиги

В матче 20-го тура чемпионата Германии "Шальке" обыграл "Штутгарт" со счетом 2:0.

В середине второго тайма украинский полузащитник гельзенкирхенцев Евгений Коноплянка умудрился не забить в пустые ворота.

Видео: Ужасный промах украинца.

"После 100 метров спринта у меня не было сил закончить атаку точным ударом - я неуверенно чувствовал себя на ногах. Однако, конечно же, я очень зол на себя за такой промах. Тем не менее, я все еще могу спать спокойно, ведь мы выиграли", - сказал Коноплянка.

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