Эпический промах Коноплянки в матче Бундеслиги

Теги шалькеевгений коноплянка

Эпический промах Коноплянки в матче Бундеслиги

В матче 20-го тура чемпионата Германии "Шальке" обыграл "Штутгарт" со счетом 2:0.

В середине второго тайма украинский полузащитник гельзенкирхенцев Евгений Коноплянка умудрился не забить в пустые ворота.

Видео: Ужасный промах украинца.

 

"После 100 метров спринта у меня не было сил закончить атаку точным ударом - я неуверенно чувствовал себя на ногах. Однако, конечно же, я очень зол на себя за такой промах. Тем не менее, я все еще могу спать спокойно, ведь мы выиграли", - сказал Коноплянка.

Не пропустите: Роналду вставил палец в задний проход Марсело. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Байер Леверкузен 20 34
3 Шальке 20 34
4 Айнтрахт Франкфурт 20 33
5 РБ Лейпциг 20 32
6 Боруссия Дортмунд 20 31
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 20 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 20 23
14 Штутгарт 20 20
15 Майнц 05 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов