Эпический промах Шупо-Мотинга в матче со "Страсбуром"

На 28-й минуте матча 31-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Страсбуром" форвард парижан Эрик Шупо-Мотинг допустил чудовищный промах.

После прострела Кристофера Нкунку мяч летел в пустые ворота, но в ситуацию вмешался 30-летний камерунец, который не только не смог забить сам, но и помог избежать гола сопернику. Смотрите, как это было!

Is this the worst miss of all time?



Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...



But this is something else pic.twitter.com/zSudeXAl1b — Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.

После матча нападающий принёс извинения за произошедшее: "Сначала я подумал, что Нкунку собирается дать мне пас. Но он пробил. Я подумал, что защитник, возможно, перехватит мяч. После этого, я думал, трогать мне мяч или нет, так как опасался, что могу быть в офсайде. Всё прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он ударился о штангу. Мне стыдно, потому что я думал, что мяч зайдёт в ворота без моего участия. Я прошу прощения за это, но мы должны продолжать играть в том же духе, с высоко поднятой головой".

В текущем сезоне Шупо-Мотинг сыграл за ПСЖ 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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