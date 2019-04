Эпический промах Шупо-Мотинга в матче со "Страсбуром"

На 28-й минуте матча 31-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Страсбуром" форвард парижан Эрик Шупо-Мотинг допустил чудовищный промах.

После прострела Кристофера Нкунку мяч летел в пустые ворота, но в ситуацию вмешался 30-летний камерунец, который не только не смог забить сам, но и помог избежать гола сопернику. Смотрите, как это было!

Is this the worst miss of all time?



Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...



But this is something else pic.twitter.com/zSudeXAl1b