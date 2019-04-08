Эпический промах Шупо-Мотинга в матче со "Страсбуром"
На 28-й минуте матча 31-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Страсбуром" форвард парижан Эрик Шупо-Мотинг допустил чудовищный промах.
После прострела Кристофера Нкунку мяч летел в пустые ворота, но в ситуацию вмешался 30-летний камерунец, который не только не смог забить сам, но и помог избежать гола сопернику. Смотрите, как это было!
Is this the worst miss of all time?— Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.
Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...
But this is something else pic.twitter.com/zSudeXAl1b
После матча нападающий принёс извинения за произошедшее: "Сначала я подумал, что Нкунку собирается дать мне пас. Но он пробил. Я подумал, что защитник, возможно, перехватит мяч. После этого, я думал, трогать мне мяч или нет, так как опасался, что могу быть в офсайде. Всё прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он ударился о штангу. Мне стыдно, потому что я думал, что мяч зайдёт в ворота без моего участия. Я прошу прощения за это, но мы должны продолжать играть в том же духе, с высоко поднятой головой".
В текущем сезоне Шупо-Мотинг сыграл за ПСЖ 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|30
|42
|10
|Ренн
|30
|42
|11
|Ним
|30
|40
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23