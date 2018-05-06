Эпичная битва на "Камп Ноу": "Барселона" в меньшинстве упустила победу над "Реалом"

Завершалась субботняя программа 36-го тура испанской Примеры матчем на "Камп Ноу", вывеска у которого была одна из самых громких в мире – Эль Класико. "Барселона" и "Реал" на финише чемпионата должны были выяснить, кто из них сильнее в этом сезоне? Конечно же, обойтись предыдущими встречами было невозможно – мадридцы праздновали две победы в Суперкубке Испании, каталонцы же разгромили соперника на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Примеры. Поэтому многочисленным болельщикам команд нужна была только победа команды, за которую они переживают.

"Барселона" – чемпион Испании, "Реал", в свою очередь – финалист Лиги Чемпионов, самое время было узнать, кто из них победит в очном противостоянии. Стартовые составы команд не обошлись без сюрпризов, правда, лишь со стороны "Реала". С первых минут на поле вышел Гарет Бэйл, которого Зидан ранее оставлял на скамейке в важных матчах. Место травмированного Карвахаля занял Начо Фернандес. Фаворитами матча считались футболисты "Барселоны", хотя "Реал", несмотря на все домашние приключения в еврокубках, на выезде выглядит очень уверенно.

"Барселона" с первых минут матча завладела инициативой, чему "сливочные" не особо то и сопротивлялись. Каталонцы играли в привычном для них стиле, и уже на исходе первых десяти минут хозяева открыли счет. Серджи Роберто убежал к лицевой по правому флангу и выполнил заброс на правый край вратарской, где Луис Суарес вколотил мяч в сетку – 1:0.

Мадридцы пошли вперед и уже через 5 минут после пропущенного гола счет стал равным: Кроос получил пас от Роналду в штрафной соперника и навесил на дальнюю штангу, где Бензема скинул мяч в центр, а подоспевший Криштиану сделал счет 1:1. Каталонцы уже не выглядели так уверенно, осторожно переходя в позиционное наступление. Казалось, что подопечные Зидана контролировали игру, и в одном из моментов Роналду мог выводить вперед свою команду, но не смог португалец реализовать выход один на один с Тер Штегеном.

На исходе получаса Роналду вновь оказался в центре внимания, вырвавшись на ударную позицию по правому краю штрафной, но выстрел Криштиану в дальний угол пришелся рядом со штангой. Вскоре "Барселона" выровняла игру, переместив ее в центр поля, опасные же вылазки стали редкостью для обеих команд.

За 5 минут до перерыва "сине-гранатовые" провели неплохую атаку, в концовке которой Месси вывалился один на один с голкипером, но Кейлор Навас в великолепном прыжке выбил мяч из-под ног аргентинца. Затем игра стала прерываться постоянными стычками между игроками, арбитр, в свою очередь раздавал направо-налево желтые карточки.

Чем ближе был перерыв, тем больше накалялась обстановка на поле и на 2-й добавленной минуте "Барселона" осталась в меньшинстве – Серджи Роберто был удален за откровенный удар Марсело вблизи своей штрафной. Болельщики на "Камп Ноу" сходили с ума: оглушительный свист доносился с трибун, а на газон летели посторонние предметы. На перерыв команды ушли при счете 1:1 по голам и 1:0 по удалениям в пользу каталонцев.

В перерыве Зидан снял с поля получившего повреждение Криштиану Роналду, место которого занял Асенсио. Играющая вдесятером "Барса" не стала прижиматься к своим воротам, более того, каталонцы настойчиво шли вперед, за что вскоре и были вознаграждены. Суарес выгрыз мяч на левой бровке, отпасовал в центр, где Месси раскачал двоих защитников и отправил сферу впритирку со штангой – 2:1.

Уже в следующей атаке "сине-гранатовые" забили и третий гол, однако судья его не засчитал из-за фола каталонцев. Подопечные Вальверде и не думали сбавлять обороты, неустанно разрывая оборону "Реала" по всем фронтам. Мадридцы же выглядели в атаке несколько пассивно, не справляясь с давлением "Барсы". А вот Месси был просто неудержим, поэтому "сливочные" не рисковали оставлять его без должной опеки.

Ближе к середине тайма подопечные Зидана, наконец, завладели инициативой, всей командой окружив владения каталонцев. Хозяева же выжидали своего момента для контратаки, и за 20 минут до конца основного времени Месси из центра поля убежал к воротам Наваса, но его выстрел в дальний угол парировал голкипер "Реала". Очень тяжело приходилось мадридцам – каждая их ошибка была чревата третьим пропущенным голом.

Однако на 72-й минуте "сливочные" довольно неожиданно сравняли счет: Асенсио покатил на Бэйла к дуге штрафной, а Гарет великолепным обводящим ударом поразил девятку ворот Тер Штегена – 2:2. "Реал" уже чувствовал себя поувереннее, но и каталонцы не прижимались к своим воротам, пытаясь вырвать победу в поединке. За 10 минут до конца основного времени Месси упустил две отличных возможности для гола, в чем была безусловная заслуга Кейлора Наваса.

В концовке поединка мадридцы контролировали мяч, но создавать остроту у ворот "Барсы" им не удавалось. До последнего боролись команды за победу, однако поединок завершился заслуженной ничьей. Ее однозначно можно занести в актив "Барселоне", которая весь второй тайм играла в меньшинстве.

"Барселона" – "Реал" – 2:2

Голы: Суарес, 10 – 1:0, Роналду, 15 – 1:1, Месси, 52 – 2:1, Бэйл, 72 – 2:2

Удаление: Серджи Роберто, 45

"Барселона": Тер Штеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулиньо, 58), Коутиньо (Семеду, 46), Месси, Суарес (Алькасер, 92).

"Реал": Навас, Начо (Васкес, 68), Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Роналду (Асенсио, 46), Бензема.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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