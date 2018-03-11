Эпичная симуляция Симоне Дзадзы

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Эпичная симуляция Симоне Дзадзы

Форвард "Валенсии" Симоне Дзадза отметился эпичной симуляцией в матче с "Севильей".

Отметим, что пользователи соцсетей просят наградить итальянца "Оскаром".

Смотрите также обзор матча "Севилья" - "Валенсия". | http://soccernews.ru

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